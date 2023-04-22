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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da seçim bürosu açılışında konuştu:

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da seçim bürosu açılışında konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kandil'deki teröristler her gün 'Biz Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek veriyoruz' derken, o destek ilan edilen aday ve o adayın yanındaki siyasiler, 'Siz terör örgütüsünüz, geçin bir kenara. Sizin bu konularda konuşmaya hakkınız yok. Biz normal bir siyasi mücadele veriyoruz' diyemiyorlar çünkü masanın altında bir ortak var." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çelik, Karaisalı ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışında, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çelik, 14 Mayıs'tan sonra demokrasi bayramını da kutlayacaklarını söyledi.

Desteğini her zaman hissettikleri Karaisalı halkının seçimlerde bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan' diyeceğine inandıklarını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Karşımızdakilerin bir konudaki suskunluğu dikkatinizi çeksin. Yine, her gün olduğu gibi evvelsi gün de Kandil'deki teröristler açıklama yaptılar. Dediler ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa biz onu destekliyoruz. Tek amacımız var, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yenilmesi' dediler. Bunu niye istiyorlar kardeşlerim? Dün gördünüz Karadeniz doğal gazının ilk ateşi yakıldı. Ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda, gücünün, refahının, kuvvetinin artmasının yolunda önemli bir eşik daha aşıldı. İstiyorlar ki Tayyip Erdoğan gitsin, bu projeler durdurulsun. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı bunların hiçbirini yaptırmayacaklardı. Ne bu köprüler, yollar, vatandaşlarımızın çocukları için okullar, fabrikalar, Türkiye'nin altyapısı, ne de dış politikadaki gücümüz. Bunlara müsaade etmeyeceklerdi."

Çelik, "Kandil'deki teröristler her gün 'Biz Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek veriyoruz' derken, o destek ilan edilen aday ve o adayın yanındaki siyasiler 'Siz terör örgütüsünüz, geçin bir kenara. Sizin bu konularda konuşmaya hakkınız yok. Biz normal bir siyasi mücadele veriyoruz' diyemiyorlar çünkü masanın altında bir ortak var. O ortağın desteğini kaybetmemek için teröre karşı çekimser, suskun kalıyorlar." ifadesini kullandı.

- "Teröristlere söyleyemedikleri sözleri Cumhurbaşkanı'mıza niye söylüyorlar?"

"Bunlar teröristlere söyleyemedikleri sözleri devletimizin başı olan, devletimizi şan ve şerefle yöneten Cumhurbaşkanı'mıza niye söylüyorlar?" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Mesele açıktır. Burada Tayyip Erdoğan ve karşısında adaylar yarışmıyor. Burada Cumhurbaşkanı'mızın şahsında Türkiye'nin bağımsızlığı, çıkarları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarları, bu çocuklar için oluşturmak istediğimiz daha güçlü gelecekle Türkiye'nin önüne set çekilmesi, geri bırakılması, projelerinin durdurulması şeklindeki iki siyasi çizgi yarışıyor. Onun için Karaisalı'da bir kere daha Türkiye'nin güçlenmesi, bu çocukların daha iyi bir geleceğe kavuşması, Karaisalı'nın ve Adana'nın daha iyi koşullara kavuşması, şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerin daha da bereketlenmesi, kuvvetlenmesi ve ileri adımlara gitmesi için 'Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz."

Çelik, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yapacağı mitinge herkesi beklediklerini dile getirdi.

- "Sizin iradenizi ikiye bölmek istiyorlar"

"Karaisalı'da ve buralarda bir şey duyuyorum." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O konuda da sizi uyarıyorum. Sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Bu uyarıyı kardeşlerimize kardeşçe yapmak istiyorum. Birileri buralarda geziyorlar. Diyorlar ki 'ya milletvekilliği seçiminde bize verin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a verirsiniz'. Böylece sizin iradenizi ikiye bölmek istiyorlar. Ama ben biliyorum ki Karaisalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin göründüğü yere mührünü basacak, aynı şekilde milletvekilliği seçiminde de AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adaylarına en güçlü desteği verecek. Yeni birtakım siyasi acizler, siyasi zavallılar Karaisalı'da, Ceyhan'da bazı kahvehaneleri gezerek şunu söylüyorlar, 'Ben şimdi başka partiden aday oldum, bana verin. Ben ileride AK Parti'ye geçerim'. Arkadaşlar onlar zaten bizim hep beraber savunduğumuz siyasi çizginin içinde olsalardı Cumhurbaşkanı'mıza karşı, partimize karşı, ittifakımıza karşı başka bir yerde olmazlardı. Onun için 'aday belli karar net' diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diyoruz, AK Parti diyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz."

Çelik, bugünden itibaren kol kola gezerek, omuz omuza vererek 14 Mayıs'a kadar en güçlü şekilde yürüyeceklerini belirtti.

- "Erdoğan'ı savunmak demek, Türkiye'yi savunmak demektir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, 20 yıl önce siyasete ilk başladığında Karaisalı'ya geldiğinde rahmetli Menderes'e destek veren büyüklerle oturup uzun sohbetler yaptığını dile getirerek, "Onlardan o günlerin anılarını dinledim. Onları o zor zamanlarda 'Yeter söz milletindir' mücadelesini nasıl verdiğini, onlardan birinci derecede öğrenerek, dinledik. Şimdi 'Yeter söz milletindir' diyen büyüklerinizin o mücadelesinin üstüne sizler 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza destek vererek 'Yeter söz de milletindir, karar da milletindir' diyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Seçim bürosunun açılışıyla 14 Mayıs'a kadar füze gibi ilerleyeceklerini, çalışacaklarını, sandıkları tutacaklarını belirten Çelik, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem Cumhur İttifakı'nın adaylarını sandıklardan en güçlü şekilde çıkaracaklarını söyledi.

Karaisalı'nın bu desteği vermekte Adana'nın ilçeleri arasında birinci olacağına inandığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Şimdiden lütfen komşularınıza, arkadaşlarınıza diğer partilerin tabanındaki kardeşlerimize selamlarımızı söyleyin. Onların Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na destek vermesinin bu seçimde ne kadar önemli olduğunu anlatın. Tayyip Erdoğan'ı savunmak demek, Türkiye'yi savunmak demektir. Tayyip Erdoğan'a destek vermek, Türkiye'nin milli çıkarlarının korunmasına destek vermektir. Tayyip Erdoğan'a destek vermek, bu prenseslerin (yanındaki kız çocuklarını göstererek) daha iyi bir geleceğe sahip olmasına imza atmak demektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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