Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen hangisisin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ferhat Ö. idaresindeki 16 AZZ 376 plakalı otomobil, Alihocalı Mahallesi güzergahında karşı yönden gelen Erol Boran K'nin kullandığı 01 ZG 223 plakalı otomobille çarpıştı. Erol Boran K'nin kullandığı araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada şarampole devrilen otomobildeki Mevlüde Encelek (68) öldü, sürücüler ile Bekir Encelek ve Bekir Oluk yaralandı.

Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.