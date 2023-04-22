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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "6'lı, 7'li, 8'li koalisyona baktığınız zaman bunların Türkiye'ye hizmet etmekle ilgili, Türkiye için iyilik yapmakla ilgili herhangi bir projesi olduğunu duymuyoruz." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çelik, Karaisalı ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahvehanede oturup vatandaşlarla sohbet eden Çelik, mahalledeki çocuklara da oyuncak dağıttı.

Çelik, yaptığı konuşmada, büyük bir seçime doğru gidildiğini hatırlattı.

Çakallı Mahallesi'nden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteğin çıkacağını belirten Çelik, "Bu kadar zamanda Türkiye'ye bu kadar hizmet edildi. Bu kadar yol yüründü. Bu yürünen yolun yarım kalmayacağına, sizin verdiğiniz destekle bunun devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrünü milletine adadığını aktararak,"6'lı, 7'li, 8'li koalisyona baktığınız zaman bunların Türkiye'ye hizmet etmekle ilgili, Türkiye için iyilik yapmakla ilgili herhangi bir projesi olduğunu duymuyoruz. Söyledikleri tek şey, 'Erdoğan'a karşıyız. AK Parti'ye karşıyız. Cumhur İttifakı'na karşıyız.' Peki, karşı olduktan sonra ne yapacaksınız? Bu konularda herhangi bir söylenen söz yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı çıkıyor diyor ki 'Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan diye bir kavram kullanıyor, ama bu Mavi Vatan'ın kullanılması bizi Batı nezdinde zor duruma düşürüyor.' Cumhurbaşkanı'mız 'tek millet, tek devlet, tek vatan, bayrak' derken bunlar, kime hesap vereceklerinin davasına gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin en büyük terörle mücadelesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verildiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Niye bu terör örgütleri çıkıyorlar da 'Erdoğan'ın karşısında kim varsa biz onu destekliyoruz' diyorlar. Destek verdikleri bu kişiler, niye şunu söylemiyorlar. 'Biz Erdoğan'la bir siyasi yarış yapıyoruz. Terör örgütleri bu işin içine karışmasın' ya da 'Terör örgütlerinin verdiği destek ayağımızın altındadır'. Niye diyemiyorlar şimdiye kadar? Çünkü masada görünen de görünmeyen bazılarına verdikleri sözler var. Onlar söylüyor, o görünmez ortakların temsilcilerinden biri çıktı, dedi ki 'Kemal Kılıçdaroğlu açık konuşsun. Bize geldiğinde verdiği sözleri kamuoyuyla açık bir biçimde paylaşsın' dedi. Sadece son birkaç ayda Cumhurbaşkanı'mızın imza attığı büyük eserlere baktığımızda Yusufeli Barajı'ndan TCG Anadolu, Türkiye'nin ilk İHA SİHA gemisine kadar büyük bir vizyon içerisinde bu siyasetler tek tek hayata geçerken onların yaptığı tek şey engellemeye çalışmak ya da kara propaganda ortaya koymaya çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kendi ülkesinin başarısına bile sevinemeyen bir yapı var karşımızda"

Çelik, dün Karadeniz gazının ilk ateşinin yakıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca bize ne dediler? 'Gaz yok, petrol yok. Gittik, baktık, açtık kuyularda bir şey görmedik, 'üstünü kapattık' dediler. Niye? O siyasiler niye bunun arkasında duramadılar? Çünkü Tayyip Erdoğan cesareti, Tayyip Erdoğan kararlılığı yoktu. Yıllar evvel Ceyhan'da açılmış, kapatılmış kuyuyu bugün açıyoruz, içinden petrol çıkıyor. Nereden çıkıyor peki? Çok mu derinden çıkıyor? Yani bulamayacakları kadar derin miymiş? Hayır. İki, üç metreden çıkıyor. Ya iki, üç metredeki petrolü tespit edemeyecek ne var? Kazma kürekle bile tespit edersin. Kim bunun üstünü kapatmış? O zamanki siyasiler buna nasıl göz yummuş? Şimdi niye yapamıyoruz? Aradaki fark, cesur, dirayetli, sadece milletinin sesini dinleyen bir iktidarın işin başında olmasıdır. Karadeniz gazının ilk ateşinin yakılmasından sonra bu karşımızdaki Millet İttifakı'nın bir üyesi ne dedi? 'İnşallah bu haber doğrudur.' Kendi ülkesinin başarısına bile sevinemeyen, kendi milletinin başarısına bile inanmayan bir yapı var karşımızda. Bunların tek bir derdi var, 'Tayyip Erdoğan gitsin. Cumhur İttifakı yenilsin.' Arkadaşlarım, kardeşlerim bunu onlara kimin söylettiğini siz biliyorsunuz. Aylar yıllar evvel bir başka devletin devlet başkanı ne dedi? 'Biz Türkiye'de muhalefeti destekliyoruz.' dedi. Bunlardan bir ses geldi mi? Gelmedi."

- "14 Mayıs'ta 'Recep Tayyip Erdoğan' diyeceğiz"

Çelik, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyayı etkileyen Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın çıktığını ve bunun bütün tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin ekonomisini de olumsuz etkilediğini dile getiren Çelik, bunun da aşılacağını belirtti.

Ev kadınlarına emekli prim desteği ve riskli konutu olanlarla yapılacak çalışmalarla ilgili de bilgi veren Çelik, "Bütün bunlar vatandaşımız için. Şu çıkar grubunun, bu çıkar grubunun lafı için değil. Onun için bu hizmetlerin yarım kalmaması, Türkiye davasının sahipsiz kalmamasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahipsiz kalmaması, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizin sahipsiz kalmaması için 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına damgamızı basacağız." ifadesini kullandı.

"Yeter söz milletindir, yeter karar milletindir" dediklerini vurgulayan Çelik, "Ben inanıyorum kardeşlerimizin hepsi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı'mıza Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği gibi meclis seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy verecek." dedi.

Çelik, Ramazan Bayramı'ndan sonra demokrasi bayramını da 14 Mayıs'ta kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, daha sonra Çukurova ilçesi Salbaş Yeni Mahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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