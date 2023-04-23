Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağtepe Mahallesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada H.K, K.K, S.K. ve M.Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan S.K. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.