Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da 14 tabancanın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen Cuma Y'yi (35) takibe aldı. Şüphelinin, eşi Derya (34) ve ağabeyinin eşi Hatice Y. (32) ile Şanlıurfa'dan otomobille kente silah getireceği belirlendi.

Şehir girişlerinde güvenlik önlemi alan ekipler, zanlılar merkez Yüreğir ilçesi Akarcalı Mahallesi'nde alıcı Mustafa K. (41) ile buluştuğu sırada harekete geçti.

Kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı. Yapılan aramada kadınların kıyafetine gizlenmiş ruhsatsız 5'er tabanca ile Mustafa K'nin aracında ses sistemine saklanmış 4 tabanca bulundu, 141 mermi ele geçirildi.

Kadınların üzerinden çıkan 10 silahın Suriye'den getirildiği tespit edildi.

Cuma Y'nin, "yasa dışı silah ticareti", "görevi yaptırmamak için direnme", "hırsızlık", "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "tehdit" olaylarından 25, Mustafa K'nin ise "yasa dışı silah ticareti"nden 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cuma Y. ve Mustafa K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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