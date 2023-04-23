Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Doğan Sevinçelli, Ozan Çağı Sarıkaya

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Ceren Ceren Baysal (Dilara Sağbaş, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Bosetti)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema)

Setler: 19-25, 21-25, 21-25

Süre: 70 dakika (21, 24, 25)





ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.