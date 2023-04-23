Adana'da eşini ve akrabasını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde eşini ve akrabasını silahla yaralayan emekli polis memuru gözaltına alındı.

Emekli polis memuru O.Ü, Ladin Sokak'taki evinde eşi M.Ü. ve akrabası olduğu belirtilen H.E'ye henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ü. ve erkek akrabası, kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.



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