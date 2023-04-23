Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Altan, Emir Eray Eyisoy

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Cokçalış (Dk. 90+2 Abdurrahim Dursun), Barrios, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Gökhan İnler (Dk. 85 Furkan Soyalp), Yusuf Sarı (Dk. 85 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk. 72 Gulbrandsen), Belhanda (Dk. 72 Emre Akbaba), Cherif Ndiaye

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 56 Ramazan Civelek), Uzodimma, Ackah (Dk. 76 Gavranovic), Mane, Kemen, Mensah, Cardoso (Dk. 84 Cenk Gönen), Thiam (Dk. 84 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 7 ve 27 Cherif Ndiaye, Dk. 32 Belhanda, Dk. 45+6 Yusuf Sarı, Dk. 52 Onyekuru (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 24, 30 ve 45+4 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 46 İsmail Çokçalış, Dk. 87 Emre Akbaba (Adana Demirspor), DK. 51 Arif Kocaman, Dk. 59 Cardoso, Dk. 75 Mensah (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Bilal Bayazıt (Yukatel Kayserispor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor'u 5-3 yendi.

​​​​​​​48. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, uyarı üzerine VAR ekranından yaptığı incelemede Onyekuru ile Arif Kocaman arasındaki mücadelede yerde kalan Onyekuru'ya faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltı atışını kullanan Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu: 5-3

72. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında arka direk civarında yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, yerden seken top dışarı çıktı.

78. dakikada Gavranovic'in pasında sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, Adana Demirspor sahasından atılan pasa koşan Cherif Ndiaye'ye faul yaptığı gerekçesiyle önce Kemen'e kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Tonusluoğlu, Kemen'e verdiği kartı iptal ederken, söz konusu pozisyon sırasında kalesinden ayrılıp rakibine müdahale eden kaleci Bilal Bayazıt'a aynı gerekçeyle kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Adana Demirspor'un 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.



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