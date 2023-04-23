Adana'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsmail Çür idaresindeki 38 ABZ 203 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erhan Durnagölü yönetimindeki 06 BL 2145 plakalı otomobil, Akpınar Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Rukiye ve Ayşe Ertuna ile Demet Çapanoğlu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Durnagölü, Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çür ve Rukiye Ertuna'nın tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde, Ayşe Ertuna ve Demet Çapanoğlu'nun tedavisi de Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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