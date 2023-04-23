Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 5-3 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarıda özellikle 5-3 skor aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık." dedi.

Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

İlk yarıda seyri güzel, muazzam güzellikte bir maç olduğunu vurgulayan Montella, "Ama tabii ki şundan çok memnunum. Her yediğimiz golden sonra bir reaksiyon gösterdik ve gol atmayı başardık. Ama tabii ki de rakiplere de bu kadar fazla şans vermemek lazımdı. Onda da biraz üzgünüm ama genel olarak çocuklarımın performansından dolayı çok memnunum. Ve Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten kora kor bir mücadele verdiler bizimle. Ama bu galibiyeti aldığımız için de çok mutluyuz. İkinci yarıda özellikle 5-3 skor aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık. O yüzden bu konuda da tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, son 8 günde üçüncü maça çıktıklarını, bu nedenle ikinci yarı karşılaşmanın ritminin de ister istemez biraz düştüğünü dile getirdi.

İtalyan çalıştırıcı, ayrıca İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Abdurrahim Dursun ile gurur duyduğunu belirterek, bu oyuncuları performanslarından dolayı tebrik etti.





- Atan: "Biz bugün sahada tamamen oyunu kontrol eden ekiptik"



Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Adana Demirspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Atan, "Çok kaliteli bir teknik ekibe sahip. Sahalarında çok ateşli, takımını çok iyi destekleyen bir taraftar grubuna sahip. Ama biz bugün sahada gerçekten çok iyi bir planla yer aldık. Topla özellikle istediğimiz hemen hemen her şeyi çok rahat bir şekilde yapabildik. Çok güzel goller attık. Çalıştığımız golleri attık. Ama maalesef çok kötü goller yedik. Sebebimiz belli, çözümü de belli." ifadelerini kullandı.

Atan, kadrolarında eksiklikler olduğuna dikkati çekerek, "Bugün savunmada 4 oyuncunun da tamamı neredeyse orijinal olmayan pozisyonlarında oynadılar. Oyuncularıma, böyle oynadıktan sonra kaybetmenin hiç problem olmadığını söyledim. Çünkü zaten Adana Demirspor sahasında namağlup bir ekip. İyi futbol oynuyor ama biz bugün sahada tamamen oyunu kontrol eden ekiptik. " diye konuştu.

Adana'ya gelen taraftarlarına teşekkür eden Atan, "Oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum tekrardan. Yediğimiz goller hariç takım olarak sahada çok iyi bir görüntü verdik." değerlendirmesinde bulundu.



Atan, çok basit gol yemelerine karşı sezon sonunda planları hazır olduğunu ama buna karşı bazı şeylerin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Transferimizin açılması gerekiyor. Kayserispor'un daha uygun bütçede oyunculara ihtiyacı var. Ve oyuncuya ihtiyacı var. Hem savunma bölgesine hem de kale bölgesine. Bunlar gerçekleştirdikten sonra seneye de Kayserispor bu sene olduğu gibi ligin ilk sekizinde, ilk altısında boy gösterebilecek bir ekip. Oyuncu kalitemize güveniyoruz."

Atan, ligde Gaziantep FK dışında 5 maçları kaldığını hatırlatarak, "Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



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