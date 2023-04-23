AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da bayramlaşma programında konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Meclis'e göndereceğiniz milletvekillerinin, Gazi Meclis'e yaraşır bir duruşlarının olması gerekir. Eğer birileri terör karşısında suskun kalıyorsa, teröre destek veriyorsa ya da destek verenlerle aynı ittifak içinde yer alıp kol kola yürüyorsa onların mecliste yeri yoktur." dedi.

AK Parti Adana milletvekili adayı Çelik, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlardan dolayı üzüntülerinin devam ettiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız, temel atma törenleri gerçekleştirerek afet konutlarının bir an evvel vatandaşlarımıza teslim edilmesi için büyük bir irade ortaya koyuyor. Kayıplarımızı geri getiremeyiz ama inşallah çok kısa zaman içerisinde onların bize emanetleri olan evlatlarının, eşlerinin, ailelerinin yaralarını sararak daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız." diye konuştu.

Çelik, bugün TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek, hep beraber çalışarak cumhuriyete ve meclise daha büyük başarılar kazandıracaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde "egemenliğin, kayıtsız şartsız milletin" olduğunu vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrünü, cumhuriyet ve demokrasi için büyük devrimler, reformlar gerçekleştirmeye adadığını dile getirdi.

Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir." diyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Gazi Meclis'e göndereceğiniz milletvekillerinin, Gazi Meclis'e yaraşır bir duruşlarının olması gerekir. Eğer birileri terör karşısında suskun kalıyorsa, teröre destek veriyorsa ya da destek verenlerle aynı ittifak içinde yer alıp kol kola yürüyorsa onların mecliste yeri yoktur. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayları teröre karşı dimdik bir duruş sergiliyor."

Yerli ve milli üretim gemi TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmasına değinen Çelik, "Bu, yapılırken muhalefet liderleri 'Bu, bir makettir' diyordu. Oraya giden vatandaşlarımızla yapılan söyleşileri okudum. 'Buraya maket görmeye geldiğimizi zannediyorduk halbuki milletimiz, devletimiz adına gurur duyacağımız bir eserle karşılaştık.' diyorlardı. Memleketimizin, milletimizin, bu çocukların geleceği için Karadeniz'de bulunan doğal gazın ilk ateşi yakıldı. Doğal gazın belli bir miktarı bir yıl boyunca ücretsiz dağıtılacak ama muhalefet liderleri 'Gerçekten böyle bir gaz var mı?' diyor." ifadelerini kullandı.

- "Masanın altında biri var"

Çelik, geçmişte Anadolu'daki petrol kuyularının üstlerinin kapatıldığını ifade ederek, "Demek ki birileri bu milletin kendi öz varlıklarıyla buluşmasını istememiş, siyaset kurumuna geri adım attırmış ama Tayyip Erdoğan'a geri adım attıramazlar." dedi.

Evlenmek isteyenler, çiftçiler ve ev hanımları için teşvikleri anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bu imkanlar milletin imkanları. Geçmişte bu imkanlar niye üretilemiyor, milletimizin desteğine sunulamıyordu? Şimdi niye üretiliyor, milletin desteğine sunuluyor? Aradaki fark size hizmet eden bir hükümet, gönlü sizinle çarpan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderdir. Onun için 14 Mayıs çok önemli. Meşhur bir söz vardır, 'Hakikatin nerede olduğunu anlamak istersen, doğru adam kimdir bulmak istersen bak bakalım düşman okları kime çevrilmiş'. PKK'sından FETÖ'süne, dışarıdaki şer şebekelerinden bütün Türkiye ve Türk düşmanlarına, hepsinin okları Cumhurbaşkanı'mıza çevrilmiş, neden? Doğru adam, lider o. Eğer Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan'da taviz verseydi, geri adım atsaydı, milli iradeyi çalmak isteyenler karşısında sesini yükseltmeseydi hepsi onu övecekti ama onun kulağı sadece sizin sesinize odaklandığı için ona düşmanlık ediyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı'mızın karşısındaki adaya her gün Kandil'deki teröristler destek ilan ediyor mu? Ediyor. Ne diyorlar? 'Erdoğan'ın karşısında kim varsa biz onu destekliyoruz, yeter ki Erdoğan gitsin.' diyorlar. Kim diyor? Kandil'deki teröristler. Bu teröristlerin destek açıkladığı aday çıkıp da 'Haddinizi bilin, bu terör benim ayağımın altındadır.' demiyor çünkü masanın altında başkaları var. Hani bir reklam vardı ya 'Mutfakta biri mi var?' diye, masanın altında biri var."

- "Tayyip Erdoğan milletin adamıdır, evladıdır"

Çelik, teröristlerin her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mız terör şebekelerine 'Türkiye'nin sınırına yaklaşmayın, bir gece ansızın gelebiliriz.' diyor. Bizim bir gece ansızın gitmemiz için meclisten tezkere çıkarmamız lazım. Tezkereye kim karşı çıkıyor? HDP ve CHP karşı çıkıyor. Peki CHP niye karşı çıkıyor çünkü birilerine diyet borçları var. Her gün teröristlerden biri Cumhurbaşkanı'mızı hedef alırken diğer adaya destek veriyorlar. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Bunları bizim anlamamız yetmez, bütün köylerdeki kardeşlerimize anlatmamız lazım." diye konuştu.

Yurt dışında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırılara değinen Çelik, "Bayrağımıza, kitabımıza düşman olan Kandil'deki teröristler kime düşmanlık ediyor? Tayyip Erdoğan'a. Yani düşman oku kimi gösteriyor? Tayyip Erdoğan'ı. Onun için Tayyip Erdoğan milletin adamıdır, evladıdır, sizin sevgilinizdir, size aşıktır. Onun için 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdoğan'ın milleti ve Türkiye'nin daha güçlü olması için gecesini ve gündüzünü feda ettiğine şahitlik yaptıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs seçimi diğer seçimlerden çok daha farklı, önemli. Bu kadar kazanım, başarı heba olmasın. Karşımızdaki altılı, yedili ittifak, her neyse içinden bir tanesi İHA ve SİHA ile uğraşıyor. Bir diğeri, İHA ve SİHA'ya düşmanlık eden kim? Teröristler çünkü Türkiye'nin sınırlarını, insanımızı koruyor. Diğerleri köprülerle, yollarla uğraşıyor. Köprü, yol olmazsa ticaret olur mu, Türkiye büyür mü? Böyle bir vizyonsuzluk olur mu? Kızılelma savaş uçağımız hazırlanıyor, ondan mutlu değiller. Daha düne kadar diyorlardı ki 'Togg'un fabrikası nerede?' İşte Togg yollarda geziyor. Doğal gazımız geliyor, hanımların mutfakta kullandığı ücretsiz verilecek, daha da fazlası olacak."

- "Eskiden beşi bir yerde vardı, bunların yedisi ayrı yerde"

Türkiye'nin menfaatlerinin korunmasının her alanda güçlü olmaktan geçtiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Diyor ki 'Suriye'de ne işimiz var?' Ben teröristi Suriye'de durdurmazsam o buraya gelecek. Ben onun için orada durduruyorum. 'Ne işin var?' diyen aslında biliyor benim ne işim olduğunu, onu engellemeye kalkıyor. Ekonomi ve diğer alanlarla ilgili zorluklarınız var. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle bütün dünyadaki ekonomik dengelerin altüst olduğu bir ortamdan geçiyoruz. Bunları da düzelteceğiz, daha iyi noktalara getireceğiz. Geçmişte bütün sıkıntıları nasıl düzettiysek bunları düzeltmek de bizim işimiz. Şimdi bu yedili masa ne diyor? Yedisi birden karar vermeden bir adım atılamazmış. Daha yeni adaylarınızı belirlerken masadan kalktınız. Türkiye'nin önemli bir meselesinde birisi masadan kalkınca devlet, millet sizin kendi aranızda uzlaşmanızı mı bekleyecek? Böyle bir şey olur mu? Eskiden beşi bir yerde vardı, bunların yedisi ayrı yerde. Böyle siyaset mi olur?"

Çelik, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından 14 Mayıs'ta da "demokrasi bayramını" kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

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