Adana'da silahlı kavgada yoldan geçen kadının kucağındaki bebek öldü, 7 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadının kucağındaki bebek mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavga sırasında yoldan geçen kadının kucağındaki bebeğe mermi isabet etti.

Bebek ve kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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