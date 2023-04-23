23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Hükümet Konağı'nın bahçesinde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu da katıldı.

Karaisalı ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

- Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen programda, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve vatandaşlar yer aldı.

Erdemli ilçesinde ise şefliğini Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun yaptığı, aralarında depremzede öğrencilerin de olduğu Erdemli Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu, "Memleketim" şarkısını seslendirdi.

Gülnar'da da Hükümet Konağı önündeki törenin ardından Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program organize edildi. Etkinliğe, Kaymakam Musa Ayyıldız, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Anıt Alanı'nda tören yapıldı.

​​​​​​Dörtyol ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Anıtı önündeki törenle kutlandı. Törende, Kaymakam Aydın Ergün, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ve vatandaşlar yer aldı.

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