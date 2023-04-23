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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da seçim bürosu açılışında konuştu:

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da seçim bürosu açılışında konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnşallah Ceyhanlı kardeşlerim, Cumhur İttifakımıza, AK Partimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdikleri zaman karşımızdaki bu 7'linin hepsini hem sandığa gömecekler hem de bu emeklilikte statükoya takılmış olanların hepsini emekli edecekler." dedi.

AK Parti Adana milletvekili adayı Çelik, Ceyhan ilçesinde düzenlenen seçim bürosu açılışı ve milletvekili adayı tanıtım toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını, ulusal egemenliğin her zaman geleceklerini tayin eden "pusulaları" olacağını söyledi.

TBMM'ye gönderilecek milletvekillerinin Gazi Meclis'in ruhuna ve tarihine uygun kişiler olması gerektiğini dile getiren Çelik, "Şimdi görüyorum, başka partilerde Atatürk'ümüze, Cumhuriyetimize, demokrasimize dil uzatanlar, milli iradeyle kavgalı olanlar, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle problemi olanlar aday yapılmış. Eminim Cumhuriyetimizle, Atatürk'ümüzle, demokrasimizle problemi olanların hiçbirinin meclise girmemesi için sizler oylarınızla onlara set olacaksınız." diye konuştu.

Çelik, Avrupa'daki Türk ve İslam düşmanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından korktuklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa'da şanlı bayrağımızı yakanlar, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar, Cumhurbaşkanımız kaybetsin istiyorlar. Eminim şanlı bayrağımıza, mukaddes kitabımıza düşman olan bu faşistlere en iyi cevabı 14 Mayıs'ta oy pusulasına Recep Tayyip Erdoğan diyerek vereceksiniz. Her seçim önemlidir ama karşımızdaki altılı, yedili, sekizli koalisyon, masanın üstündekiler ve altındakiler, hepsine baktığınızda bu seçimin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. İnşallah Ceyhanlı kardeşlerim, Cumhur İttifakımıza, AK Partimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdikleri zaman karşımızdaki bu 7'linin hepsini hem sandığa gömecekler hem de bu emeklilikte statükoya takılmış olanların hepsini emekli edecekler."

- "Önemli olan istikrarın devam etmesi"

Çelik, Karadeniz'deki doğal gazın devreye alınmasına değinerek, Türkiye'nin iyi ve güçlü yönetilmesinin ülkenin zenginliklerini ortaya çıkardığını anlattı.

Dünyadaki tedarik zincirlerinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle aksadığına işaret eden Çelik, "Dünyada tedarik zincirlerinin aksamasının dünyaya ve bizim ekonomimize olumsuz etkileri oluyor. Ama göreceksiniz bunların hepsini de aşacağız. Nasıl geçmişte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük meseleleri, krizleri aştıysak bugün yaşanan sorunları, sizin zaman zaman bize ilettiğiniz konuları da daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Burada önemli olan istikrarın devam etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, muhalefetin istikrar vaat etmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Yedisi, altısı bir araya gelecekmiş, hepsi etkili ve yetkili olacakmış. Bir tanesi 'Ben bu kararı kabul etmiyorum' derse uzlaşma olana kadar o karar hayata geçmeyecekmiş. En son gördük, cumhurbaşkanı adaylarını bulmak için bir yıl tartıştılar. Bir yılın sonunda hiç derslerine çalışmamışlar, tembel tembel toplanıp dağılmışlar, aday belirleneceği gün aralarında tartışma çıktı, bir tanesi masayı terk etti, gitti. 'Burası kumar masası' dedi. İki gün sonra 'kumar masasına' geri döndü. Peki, böyle bir masada Türkiye'nin, devletin, milletin acil bir meselesi tartışılacak olsa ve bunlardan biri küsüp gitse Türkiye'nin çıkarları için karar almak için o kişinin masaya dönmesini bekleyecekler. Devlete, millete yapacakları hizmet yerine birbirlerine koltuk dağıttıkları için Türkiye'yi böyle ucube bir yapıyla karşı karşıya bırakmak istiyorlar. Oradan bir karar çıkmaz."

Muhalefete yönelik eleştirisini sürdüren Çelik, "Bunların demokrasi, cumhuriyet, millet, devlet için bir projesi yok. Bunların tek bir araya gelme sebebi Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Eskiden hanımlar 'beşi bir yerde' dediği zaman iyi bir şeydi, şimdi bu 'yedisi bir yerde' milletin başına felaket oldu. Biz PKK'ya, terör örgütlerine saldırıyoruz, Kılıçdaroğlu çıkıyor maalesef devlet, millet hayatı için çok tehlikeli laflar söylüyor, 'Siz Kürtlere saldırıyorsunuz' diyor. Bu bir yalan. Türk, Kürt kardeş, biz etle tırnak gibiyiz. Kaderimiz, yolumuz, geçmişimiz, geleceğimiz bir. Bizim adımız, soyumuz, kimliğimiz, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.

- "14 Mayıs'ta demokrasi bayramımızı kutlayacağız"

Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtiğimiz, arkadaşlarımıza oy verdiğimiz demokrasi bayramımızı kutlayacağız. PKK'sı, FETÖ'sü, onun destekçileri, Avrupa faşistleri çıkmış 'Recep Tayyip Erdoğan'a karşıyım' diyor. Ceyhan da 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor. 14 Mayıs'ta hanımlar öyle bir oy atacak ki bu memleketin çocuklarını kendilerine eleman yapmak isteyen terör örgütleri hayatının en büyük sillesini yiyecek. Günlerdir çocuklarını terör örgütlerinden kurtarmak için bekleyen annelere destek vermeyenler en büyük cevabı alacak. Bütün dünyada şanlı bayrağımıza, mukaddes kitabımıza düşmanlık edenler Ceyhan'dan cevabını alacak."

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