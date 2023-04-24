Adana'da evlerinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da evlerinde ruhsatsız 5 silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Karaisalı ilçesindeki 2 eve operasyon düzenledi.

Adreslerde 150 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 6 mermi, 77 fişek ve silah parçaları ele geçirildi.

Jandarma, ikametlerdeki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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