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Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

AA

Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletle parkta uyuşturucu satarken yakalanan şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesinde motosikletinin selesinin altına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 24 Ocak'ta tutuklanan M.C. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, M.C'yi 5 Ocak Mahallesi'ndeki çocuk parkında motosikletinin selesinin altına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu satarken yakaladığı belirtildi.

M.C'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve ayrıca motosikletinde 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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