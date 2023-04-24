Adana'da kavgada silahla vurularak ölen bebeğin cenazesi defnedildi

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da 2 grubun sokaktaki silahlı kavgası sırasında yoldan geçen annesinin kucağındayken tabancayla vurularak ölen bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavga sırasında vurularak yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu'nun cenazesi, Seyhan Devlet Hastanesinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada, anne Fatma Fıratokulu'nun bayram ziyaretine gittiği akrabalarından döndüğü sırada sokakta kavganın ortasında kaldığı ve kucağındaki oğlunun tabancadan çıkan kurşunla başından vurulduğu öğrenildi.

Olayda yaralanan 7 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, polisin şüphelileri yakalamak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde dün sokakta 2 grup arasında silahlı kavga çıkmış, 7 kişi yaralanmış, annesinin kucağındaki 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu ise mermi isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.