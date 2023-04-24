Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski savcı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.İ.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığının belirlendiğini, savcılık stajını örgütün hücre tipi evlerinde geçirdiği, bu süreçte sohbet toplantılarına katıldığını, maaşının bir kısmını "himmet" adı altında örgüte verdiğini, hakim ve savcı adaylarının ByLock üzerinden irtibat kurmasını sağladığını belirterek, M.İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.İ.K, savunmasında, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ve esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini söyledi.



Örgütsel bir konumu bulunmadığını öne süren M.İ.K, "Suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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