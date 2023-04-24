AK Parti'li Özhaseki, partisinin Adana İl Başkanlığı'nda konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bunca muhalefetin, iyi olmayanların bir araya geldiği bir ortamda biz de inşallah bu seçimlerde yiğit bir Anadolu evladını sonuna kadar destekleyeceğiz." dedi.

Özhaseki, partisinin Adana İl Başkanlığı ziyaretinde, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türk siyaseti için önemli olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde önemli hizmetler gerçekleştirildiğini anlatan Özhaseki, "Geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiğimiz yeni anlayışlar, bu vatan toprağının her bir köşesine kazandırdığımız eserler, yaptığımız projeler, güzel hizmetlerle elhamdülillah damgamızı vurduk. Adeta bu 20 yılda biz, destanlar yazdık, sessiz bir devrim yaşandı." dedi.

Mehmet Özhaseki, parti kapatma davası, Gezi olayları, FETÖ'nün darbe girişimi, Kovid-19 süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı, depremler gibi çok sayıda olumsuzluklara rağmen Türkiye'de güzel işler yapıldığını belirtti.

Savunma alanındaki gelişmeleri anlatan Özhaseki, "Güneydoğu'da veya ülkenin başka bir yerinde teröristlerle savaşırken tankları bize satarlar 'ama oraya kullanamazsınız' derler, şart koşarlardı. Şimdi yüzde 80'lere varan bir yerlilik oranımız var. Dünyada yüzde 80'lerde yerliliği sağlayan bir ülke var mı diye bakın, bir elin parmakları kadardır. Ne kadar iftihar etsek az. Çok şükür savunma sanayisinde şu anda 75 milyar dolarlık proje var." değerlendirmesini yaptı.



Özhaseki, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yollarda olduğunu, ülkenin artık kendi doğal gazını bulduğunu dile getirdi.

Zorlu dönemde 254 milyar dolarlık ihracat yapıldığını vurgulayan Özhaseki, iktidarları süresince yabancı yatırımcı sayısının artığının altını çizdi.

- "Bizde kavga, pazarlık, kaos yok"

Özhaseki, Türkiye'deki özgürlüklerin AK Parti ile genişletildiğini, vesayet odaklarına son verildiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın ilkeler üzerine kurulduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Bizde kavga, pazarlık, kaos yok. Biz yerli ve milliyiz. Bunu özellikle söylüyoruz. En önemli özelliğimiz de teröre karşı olup vatanın bölünmez bütünlüğü üzerinde anlaşmamız. Karşı tarafta bir ittifak var, adına Millet İttifakı diyorlar. Tabirimi hoş görün, adeta benzemezler ordusu bir araya gelmiş vaziyette. Yetişme tarzları, dünya görüşleri, hayata bakışları farklı. Sosyal, siyasi, askeri, ekonomik olaylarda tamamıyla birbirinden farklı düşünüyor bu arkadaşlar." diye konuştu.

Özhaseki, Millet İttifakı'nı herkese cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık vadetmekle eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar herhangi bir karar alamazlar. Masada nasıl oturacaklarını 6 ay tartıştılar. Toplantı yapmak için salona girerken kim sağda kim ortada olacak diye bir ay tartışanların Türkiye'nin önemli meselelerinde bir araya gelip de fikir ittifakı içerisinde söz söyleyebilme hakları var mı? Yok. Peki bunlar motivasyon kaynağı ne? Şu; AK Parti, Cumhur İttifakı varsa 'Bize ekmek yok, o yüzden Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun.' diyorlar. Ne olursa olsun olur mu? Ne yapacağınızı söyleyin bir kere de olsa ama hayır, söyleyecekleri bir şeyleri yok."

Cumhur İttifakı'nın siyaset tarzının milletle hareket etmek olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunca muhalefetin, iyi olmayanların bir araya geldiği bir ortamda biz de inşallah bu seçimlerde yiğit bir Anadolu evladını sonuna kadar destekleyeceğiz. Yaptıklarıyla, yapacaklarıyla bu milletin gururu olan bir insanı sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta da Allah kötülere fırsat vermeyecek, inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yeniden Cumhurbaşkanlığı makamına çıkaracağız ve kaldığımız yerden yine hızla yola devam edeceğiz."

Özhaseki, programının devamında Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti, ilçe gezisinde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.



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