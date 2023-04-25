Adana'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapılan düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 10 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisler tarafından sona erdirildi.

Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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