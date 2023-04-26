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Adana'da evlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

AA

Adana'da evlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği Cemil K. ve Aydın A'nın Yeşilyurt ve Fevzipaşa mahallelerindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 32,27 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Bunun üzerine Cemil K. ve Aydın A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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