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Adana'da Bilim ve Enerji Parkı'nda bazı aletlere zarar verildi

AA

Adana'da Bilim ve Enerji Parkı'nda bazı aletlere zarar verildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Bilim ve Enerji Parkı'nda bazı aletlere kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiği bildirildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yazılı açıklamasında, parkın çocuklara teknolojiyi sevdirmek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla inşa edildiğini belirtti.

Parkın geleceğe yönelik bir proje olduğunu ifade eden Özgan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu tür saldırılar, toplumumuzun geleceğine yapılmış bir haksızlık ve zarardır. Bu oyun parkı, bizlerin ortak emeği ve geleceğimize yatırımdır. Buna saygısızlık yaparak, geleceğimize zarar verenler, bu toplumun tüm fertleri tarafından şiddetle kınanacaktır."

Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş de eğitim amaçlı bazı aletlerin zarar gördüğü parkta incelemelerde bulundu.

Parka zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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