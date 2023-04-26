Adana'da aynı yoldaki 3 kazada 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da aynı güzergahta 9 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Çukurova Üniversitesi çıkışı yakınında üç ayrı trafik kazası meydana geldi.

Tanker, panelvan, cip ve otomobil olmak üzere 9 aracın karıştığı 2'si zincirleme 3 ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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