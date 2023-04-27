Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir otomobili takibe aldı. Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurulan araçta 2 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki Tufan K, Zümrüt A, Hakkı Toygu K. ve Şahmerdan S. gözaltına alındı.

Öte yandan, kent merkezindeki üç adreste de 59,36 gram sentetik uyuşturucu, 5,83 gram esrar ile 7 uyuşturucu hap bulundu. Adreslerdeki Elif H, Fatih E. ve Mehmet D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şahmerdan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 zanlı tutuklandı.

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