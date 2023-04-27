Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çeceli Mahallesi'nde park halinde bulunan 01 AHE 047 plakalı otomobilinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören Bayram Cımbıl, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.



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