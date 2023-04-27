İşçinin makinede parçalanan eli karnına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Osmaniye'de bir işçinin çalıştığı atölyede makinede parçalanan eli Adana’daki bir hastanede karnına dikilerek kesilmekten kurtarıldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bir metal işleme atölyesinde çalışan 3 çocuk babası Adem Ekbiç'in (44) sol eli, makineye kaptırması sonucu parçalandı.

Adana'daki bir hastaneye getirilen yaralı işçi, elinin kurtarılamayacağı ve kesilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine kabul etmeyerek kentteki başka bir hastaneye müracaat etti.

Ekbiç'e başvurduğu özel hastanede görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tarık Elma, parçalanan elin yeni cilt oluşumu ve zarar gören dokuların beslenmesi için karnına dikilmesi gerektiğini söyledi.

Ameliyatı kabul eden Ekbiç'in parçalanan eli yaklaşık 6 saat süren operasyonla karnına dikildi.

Yeni dokuların oluşması için 3 hafta bekleyen Ekbiç'in eli ikinci ameliyatla karnından ayrıldı. Ameliyattan 10 gün sonra yapılan kontrolde Ekbiç'in iş kazasında zarar gören elindeki dokuların canlandığı belirlendi.

Dr. Tarık Elma, gerçekleştirecekleri üçüncü ameliyat ile hastanın parmaklarının birbirinden ayırarak elini tekrar işlevsel hale getireceklerini bildirdi.

Adem Ekbiç ise elini kesilmekten kurtaran doktoruna teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.