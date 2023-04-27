Adana'da vefat eden 4 öğretmenin okulunda öğrenciler etkinlikte buluştu

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üzerine kaya devrilen araçta vefat eden 4 öğretmenin, depremler nedeniyle okuldan uzak kaldıkları için buluşturmak istedikleri öğrenciler düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Feke ilçesi yolunda, 6 Nisan'da meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde bulunan merhume öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullarından uzak kalan öğrencileri bir etkinlikte buluşturmak istedikleri ortaya çıktı.

Öğretmenlerin görev yaptığı Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda, öğretmenlerin hayalini gerçekleştirmek için etkinlik düzenledi.

Okulda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve veliler katıldı.



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