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Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inceledi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inceledi:

ADANA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın törenle açılacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, trafik yoğunluğunda büyük rahatlama sağlayacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan köprüde inceleme yaptı.

İncelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, yarın düzenlenecek törenle açılacak 1700 metre uzunluğundaki köprünün, Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü olarak tarihe geçeceğini belirtti.

Karaismailoğlu, 21 yılda hayata geçirdikleri tüm planlamaları, ülkenin ve milletin çıkarları doğrultusunda yaptıklarını ifade ederek, "Seyhan Nehri'nin üzerine 'gerdanlık' gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm kentlerimizde olduğu gibi Adana'da da bir an dahi insanımızı yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Yüzyılın afetine karşı devlet ve millet omuz omuza verdik, hayatı bir an önce normale döndürmek için yüzyılın dayanışmasını hep birlikte sergiliyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor, açılan yaraları sarıyoruz. Hızla depremin sebep olduğu karanlık izleri ortadan kaldırıyoruz. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçecek çalışmalara öncülük ediyoruz."

- "Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya devam edeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki çalışmaların yoğun şekilde sürdürürken Türkiye genelindeki tüm projelerin de devam ettirildiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz, milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlamaktadır. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya en hızlı biçimde ve doğru adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanarak dün kullanıma sunulduğunu, Trabzon'da 3 Mayıs'ta yeni Zigana Tüneli'nin açılacağını belirten Karaismailoğlu, büyük hizmet ve eserlerin milletle buluşmak için sıra beklediğine dikkati çekti.

"Bizim için durmak yok" diyen Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

- "Adana'daki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak"

Tarımsal ve sınai üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Adana'nın, bölgeler arasındaki ulaşım açısından önemli bir kavşak noktası olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Hızla büyüyen şehrin nüfusu 2 milyonu aştı ve araç sahipliği de önemli ölçüde arttı. Bu nedenle Adana'nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hayata geçirdik. Adana'daki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak, Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatında sona geldik. Bu köprünün hikayesinde de maalesef vizyonsuz, iş bilmez CHP klasiği var. Bir önceki Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımına başlanan köprümüzün yapımı maalesef CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulmuş ve askıya alınmıştı. Bu köprü projesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla devraldık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamladık. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, onlara yakışır bir eserle andığımız için gurur duyuyoruz."

Karaismailoğlu, 38 metre genişliğindeki köprünün, kara yolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritle hizmet vereceğini, köprüde ayrıca 1 gidiş ve 1 geliş hattından oluşan demir yolunun da yer alacağını belirtti.

Köprüde bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer aldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir rahatlama olacaktır. Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda şehir içi trafiği de çok daha güvenli hale gelmiş oluyor. Ayrıca proje sayesinde, zamandan 255 milyon lira, akaryakıttan 31 milyon lira olmak üzere yıllık tam 286 milyon lira tasarruf elde edeceğiz. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalış sağlanacak. Şimdiden Adana'mıza, Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, milletten aldıkları güçle millete umut olmayı sürdüreceklerini belirterek, yürütülen çalışmalarla Adana'nın ve Türkiye'nin kalkınmasının yolunu açacaklarını söyledi.

Köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Karaismailoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı böyle teknolojik bir köprünün tamamen yerli ve milli mühendislik çözümleriyle üretilmesi, kendi mühendislerimiz, işçilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla üretilmesi son 21 yılda kazandığımız bilgi ve tecrübenin eseridir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından direksiyonuna geçtiği otomobille köprüde tur attı.

İncelemesinde Karaismailoğlu'na Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Tamer Dağlı ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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