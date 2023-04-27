Adana Demirspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasını bay geçecek Adana Demirspor, ligin 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.





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