Adana'da 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 650 kilogram kıyılmış tütün ve 230 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrollerinde şüpheli araçları durdurup aradı.



Araçlarda, kaçak 650 kilogram kıyılmış tütün ve 230 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler ele geçirilen kaçak tütün ve sigarayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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