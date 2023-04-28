Adana'da sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çotlu Mahallesi'ndeki sulama kanalında hafif ticari aracı ters dönmüş görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Halatla kıyıya çıkartılan aracı inceleyen ekipler, sürücü Yüksel Soydal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soydal'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

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