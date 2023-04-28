AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da müze açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da müze açılışında konuştu:

AA

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da müze açılışında konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Müze Kompleksi'nin eser çeşitliliği açısından dünyada ses getirecek yere sahip sayılı alanlardan olduğunu söyledi.

Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve diğer ilgililerin de katılımıyla düzenlenen Adana Müze Kompleksi Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi 3. Etap Açılış Programı'nda, dünyanın 5. büyük müzesinin kente hayırlı olmasını diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kurumları ve uzmanlarının memleketin büyük kazanımlarından olduğunu vurgulayan Çelik, "Gerçekten çok güzel bir iş yapıldı. Binaların orijinalleri korundu. Burada yaşayan işçilerimizin hayatı, vatandaşlarımızın anıları bu çatıların altında, duvarların içinde korunuyor. Onların sevdaları, aşkları, acıları, üzüntüleri, hayalleri, beklentileri, bu müzenin koridorlarında yaşıyor. Dolayısıyla en önemli mesele hafızayı diri tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, böyle müzelerin olması için çok hayal kurduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. O büyük vizyonu hayata geçirdi. Ülkemizde çok büyük müzeler, sanat eserleri, kültür merkezleri kazandırıldı. Biz iktidara geldiğimizde 2-3 odalı kültür merkezleri 20-30 yıldır bitmiyordu. Her gelen iktidar para veriyor, ondan sonra bir daha yıkılıyor... Şimdi başka şey oluştu. Biraz yukarıdan baktığınızda Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Adana... Burası bir mozaik havzası haline geldi. Dolayısıyla Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Adana müzeleri bir mozaik havzası olarak içerisinde büyük bir değer barındırıyor." diye konuştu.

- "Dünyada ses getirecek bir yere sahip"

Medeniyetlerin bıraktığı eserlerin korunarak geleceğe aktarılmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Tam da hayal ettiğim gibi Adana'nın çeşitli yerlerinden vatandaşlarımızın çocukları belli seferler düzenlenerek buraları ziyaret ediyorlar. Bu çocuklar en güzel sanat eserlerinin içerisinde büyüme, buralarda ders çalışma imkanı buluyorlar. Bu bizim çok büyük bir hayalimizdi ve gerçekleşmiş oldu. Eser çeşitliliği açısından da dünyada sayılı alanlardan bir tanesi. Memleketimiz, ülkemiz için çok önemli bir kazanım. Dünyada ses getirecek bir yere sahip."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk'ün ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma vizyonunda ülkemize köprüler, yollar, barajlar büyük eserler kazandırdığımız gibi büyük kültür sanat eserleri de kazandırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu bir memleketin ihtiyaç duyduğu her alanda ülkemizi daha ileri noktalara götürmek için bütün bu eserlerle mührünü vuruyor. Kurucu Cumhurbaşkanı'mız Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz' dediği 28 Ekim'den tam 100 yıl sonra bir 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti. Cumhuriyet'in ilanından Türkiye Yüzyılı'na kadar emeği geçen herkese saygılarımızı sunuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sulama kanalına düşen araçta cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen araçta cesedi bulundu
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 3'üne ...
Adana'da sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adana'da sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü ...
Adana'da 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Adana'da mısır tarlasında 46 kök kenevir bulundu
YEREL HABERLER Adana'da mısır tarlasında 46 kök kenevir bulundu
Baldızına mesaj atanla tartıştı, tüfekle vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Baldızına mesaj atanla tartıştı, tüfekle vurularak ...
Adana'da 8 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
YEREL HABERLER Adana'da 8 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis ...
Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 ...
Adana Demirspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına ...
Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yılda 286 milyon TL tasarruf sağlayacak
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ...
Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inceledi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Adana 15 Temmuz ...
Adana'da vefat eden 4 öğretmenin okulunda öğrenciler etkinlikte buluştu
YEREL HABERLER Adana'da vefat eden 4 öğretmenin okulunda öğrenciler ...
Aladağ Yedigöze Orman Parkı hizmete girdi
YEREL HABERLER Aladağ Yedigöze Orman Parkı hizmete girdi
İşçinin makinede parçalanan eli karnına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
YEREL HABERLER İşçinin makinede parçalanan eli karnına dikilerek ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "İş Dünyası İstişare ...
Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yıl 3 ay hapse ...
Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 ...
Adana'da kamyon ile çarpışan minibüsteki 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da kamyon ile çarpışan minibüsteki 11 kişi ...
Adana Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Adana Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı ...
Seyhan Nehri'nin "yeni gerdanlığı" Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak
YEREL HABERLER Seyhan Nehri'nin "yeni gerdanlığı" Adana 15 Temmuz ...
18 günlükken SMA teşhisi kondu; deprem, ilaç kampanyasını vurdu
YEREL HABERLER 18 günlükken SMA teşhisi kondu; deprem, ilaç ...
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 10 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.