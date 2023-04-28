Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Adana'da müze açılışında konuştu:

ADANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'nin büyüklük anlamında Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer aldığını söyledi.



Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile diğer ilgililerin de katılımıyla düzenlenen Adana Müze Kompleksi Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi 3. Etap Açılış Programı'nda, Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksine dönüştürülerek yeniden hizmete açıldığını belirtti.

Fabrikanın, kentin önemli endüstri miraslarından olduğunu dile getiren Ersoy, "Adana'nın ekonomi tarihine değerli izler bırakan yerleşkemiz artık bu güzel şehrimizin kültür ve sanat alanına izler bırakmaya hazırlanıyor." dedi.

Ersoy, tarihi binaların restorasyonla dönüştürülerek kültür ve sanat aktivitelerinin yapılacağı sanat kompleksleri haline getirildiğini ifade ederek, "Böylelikle hem tarihi binalarımızı yeniden kazanmış oluyoruz hem de kültür ve sanat aktivitelerinin yapılabilmesi için şehirlerimizi harikulade mekanlara kavuşturmuş oluyoruz. Ne mutlu ki bizlere bu şekilde tarih ile sanatı ve kültürü yan yana getirebiliyoruz." diye konuştu.

Toplam alanı yaklaşık 61 bin metrekare olan müze kompleksinin 3 etap planlandığını anlatan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Çok amaçlı kullanabileceğimiz Adana Müze Kompleksi'nde arkeoloji, mozaik, kent, tarım, sanayi, sinema ve edebiyat ile milli mensucat gibi temalı müzeler yer alacak. Burada ayrıca, açık hava sineması, narenciye bahçesi, kütüphane kafe, konferans salonu, sergi salonu, restoran gibi açık ve kapalı etkinlik alanları da bulunacak. Müzeler, kafeler, kütüphane, sergiler, açık hava sineması ile bu kompleks, gerçekleştireceğimiz sosyal faaliyetlerle 24 saat yaşayan bir yapı haline gelecek. İstanbul Rami Kütüphanesi'nde de aynı şeyi hedeflemiştik. Çok şükür bura da artık 7'den 77'e herkesin uğrak mekanı haline gelecek."

Ersoy, yarın İzmir'de hizmete açacakları Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nın "kültür, sanat ve yaşamın kalbi" olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Adana'daki müzemiz, büyüklük olarak Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alıyor. Bu yerleşkemiz aynı zamanda Orta Doğu'nun da en büyük müze kompleksi oluyor. Koleksiyon çeşitliliği bakımından Türkiye ve Orta Doğu'nun en zengin müze kompleksi olacak bu mekan, aynı zamanda tescilli endüstriyel mirasın kamuda müze kompleksine dönüştürülen en büyük yapısı unvanını da kazanmış olacak. Türkiye'nin açık ve kapalı etkinlik alanı en geniş olan müze kompleksi haline gelecek bu yapıyı, çevre dostu ve yeşil bina olarak tasarlayan Türkiye'nin tek kamu müzesi olarak da Adana'mıza kazandırmış oluyoruz."

Ömer Çelik'e projenin "fikir babası" olduğu ve her aşamasını takip ettiği için teşekkürlerini ileten Ersoy, Çelik'in projeyi başlatmakla kalmayıp tamamlanması için de elinden gelen gayreti gösterdiğini anlattı.

Adana Valisi Süleyman Elban da müzenin her köşesinin özel olarak tasarlandığını vurgulayarak, "Burası çok özel bir müze olarak dizayn edildi ve yaşayan bir müze. Klasik bir müzenin ötesinde sürekli insanların vakit geçirebileceği, sadece etnografya ve mozaik müzesi değil aynı zamanda içerisinde tarım, sanayi, çağdaş sanatlar galerisi olan bir yer. Etkinliklerin yapılacağı alanlarımız, kütüphanemiz var. Hatta narenciye bahçesi dahil birçok alanı mevcut. Çok özel bir kompleks." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adana Müze Kompleksi Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi 3. Etap'ın açılışı gerçekleştirildi.

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