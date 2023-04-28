Bakanlar Ersoy ve Karaismailoğlu ile AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu

ADANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adana'yı parlatacak, yukarıya taşıyacak, gözde şehirlerden biri yapacak her türlü yatırıma destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ersoy, Adana Müze Kompleksi Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi 3. Etap Açılış Programı sonrasında, müze önünde toplanan vatandaşlara seçim otobüsünden hitap etti.

Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük müze kompleksinin kente kazandırıldığını belirten Ersoy, aynı zamanda bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de açılışına katılacaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, Adana'nın tarımın, ekonominin ve kültürün başkentlerinden olduğunu anımsatarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adana'yı parlatacak, yukarıya taşıyacak, gözde şehirlerden biri yapacak her türlü yatırıma destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "CHP'ye güvenen yolda kalır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hizmete girecek Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kente değer katacağını, yaşamı güzelleştireceğini ve kolaylaştıracağını vurgulayarak, çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Köprünün yarım bırakılan yapımını bakanlık olarak devraldıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu köprüyü, 2019 yerel seçimleri öncesindeki belediye başlatmıştı ama İstanbul'da olduğu gibi Adana'da da CHP zihniyeti devreye girdi, köprüyü yarım bıraktılar. CHP'ye güvenen yolda kalır. Bunun en son örneği Adana'da. Nerede bir hizmet, vatandaşın işi varsa kaçarlar, vatandaşı unuturlar. O yüzden 14 Mayıs'a kadar durmadan, yılmadan herkesi kucaklayacağız. Bir olacağız, birlik olacağız, Adana büyüyecek, Türkiye büyüyecek." diye konuştu.

- "Sandıklara Recep Tayyip Erdoğan mührünü vuracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kente müze kompleksi ve köprü gibi büyük projelerin kazandırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"İnşallah bugünden 14 Mayıs'a giderken daha güçlü bir şekilde meydan meydan, sokak sokak buluşacağız, kardeşlik soframızı büyüteceğiz. 14 Mayıs'ta sandıklara Recep Tayyip Erdoğan mührünü vuracağız. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı yine güçlü şekilde cumhurbaşkanı seçtiğimiz gibi sandıklardan AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı en güçlü şekilde çıkaracağız. Biz, beraberiz, 14 Mayıs'ta demokrasi bayramımızı kutlamak üzere çalışmaya devam ediyoruz."

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