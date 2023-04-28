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Bakan Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışında konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışında konuştu:

ADANA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hizmete giren Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kentin trafik yoğunluğunu azaltacağını söyledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin canlı bağlantıyla katıldığı, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Uzunluğu 1700 metre olan ve Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü olarak tarihe geçen yapıyla önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşadıklarını aktaran Karaismailoğlu, ülkeye kazandırdıkları dev eserlerle millete hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sunduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da inşa ettiklerini, Adana'ya da çok önemli bir hizmet kazandırdıklarını belirterek, "Seyhan Nehri'nin üzerinde gerdanlık gibi parlayan, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere kavuşturuyoruz. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hizmete açmanın heyecanını bütün Adanalılarla beraber yaşıyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "eser ve hizmet fırtınası"nın devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, 3 Mayıs'ta Trabzon'da yeni Zigana Tüneli'ni açacaklarını bildirdi.

- "Milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirip ulaştırma alanında çağ atlatan eserlere imza atmayı sürdüreceklerini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'nin en bereketli toprakları Çukurova'nın kalbinde yer alan Adana, tarımsal ve sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Hızla büyüyen şehrin nüfusu 2 milyonu aşmış olmasıyla araç sahipliği de önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle Adana'nın şehir içi trafiği için çok önemli olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 2019 yerel seçimleri öncesi başlanmış ancak CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi köprünün yapımını durdurmuştu. Adanalılar için son derece önemli olan köprü projesini talimatlarınızla (Cumhurbaşkanı Erdoğan) devraldık ve tamamladık. Adana ve Adanalıları CHP zihniyetinin insafına bırakmadık."

Köprünün önemine değinen Karaismailoğlu, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesiyle şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir azalma olacak. Stadyum, üniversiteler, şehir hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlanmış olmaktadır." ifadesini kullandı.

- "Ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek dev projeleri devlet aklıyla planlayarak inşa ettiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin eşsiz coğrafi konumundan da yararlanarak lojistikte küresel ve bölgesel bir merkez haline gelmek, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) vizyonunuz ışığında kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme ağımızı ekonomik, etkin, verimli, emniyetli, çevreye duyarlı ve afetlere dirençli şekilde daha da geliştirmek temel önceliğimizdir. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın mutluluğunu bütün milletimizle birlikte yaşıyoruz. Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrasında da sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) liderliğinizde, Türkiye sevdasıyla ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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