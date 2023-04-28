Adana'da aynı yoldaki 3 zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da aynı güzergahta 13 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazasında biri ağır 10 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Suluca mevkisinde üç ayrı trafik kazası meydana geldi.

Tanker, otobüs, tır, cip, hafif ticari araç ve otomobil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme 3 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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