Adana'da trenin çarptığı genç öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, trenin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Dervişler Mahallesi'nde raylardan yolun karşısına geçmek isteyen M.C'ye (21) tren çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polisin yanı sıra itfaiye ve 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlileri M.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.C'nin cesedi, polisin incelemesi sonrası Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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