Adana'da trenin çarptığı kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'da trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiye tren çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 16 yaşındaki M.C.G'nin hemzemin geçitten geçtiği sırada trenin çarpması sonucu öldüğünü belirledi.





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