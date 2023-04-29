Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1'i kadın 5 zanlının merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 673,62 gram sentetik uyuşturucu, 142 uyuşturucu hap, 16,42 gram sıvı uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 24 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, Melahat K, Ercan D, Mehmet Han B, Gökhan Y. ve İmam S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Melahat K, Ercan D, Mehmet Han B. ve Gökhan Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İmam S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.