AK Parti Adana milletvekili adayı Karamık'ın seçim bürosu açıldı

ADANA (AA) - AK Parti Adana 3. sıra milletvekili adayı Sunay Karamık'ın seçim bürosu törenle açıldı.

Şehit Yüzbaşı Bülent Angın Bulvarı'ndaki ofisin açılışında konuşan Karamık, tüm milletvekili adaylarıyla beraber yoğun bir tempoda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşlarla görüşmelerinde olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Karamık, "Gümbür gümbür geliyoruz. İnşallah Adana'da sandıkları patlatacağız. Hem Adana'da hem Türkiye genelinde inanılmaz güzel bir listemiz var. Bütün vekillerimizi Ankara'ya taşıyacağız. Orada çok güçlü bir Adana sesi çıkacak. Türkiye Yüzyılı'nda yerini alan Adana, bölgenin parlayan yıldızı olacak. Hepimiz güçlü bir Türkiye ve Adana için çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından büronun açılışı yapıldı.

Açılışa, partinin diğer milletvekili adayları, il teşkilatı ve partililer katıldı.



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