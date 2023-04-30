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Adana'nın tarımı, sanayisi ve kent kültürü asırlık fabrikadaki müzede sergileniyor

AA

Adana'nın tarımı, sanayisi ve kent kültürü asırlık fabrikadaki müzede sergileniyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT/FİKRET KAVĞALI - Adana'da 1907'de yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın restore edilmesiyle arkeolojik eserlerin ve mozaiklerin sergilendiği müze kompleksinde, üçüncü etap çalışmaları kapsamında Tarım, Sanayi ve Kent Kültürü bölümleri de ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2013'te başlayan restorasyon sonrası ilk etabı Arkeoloji Müzesi olarak 2017'de, ikinci etabındaki Mozaik Teşhir Salonu da 2018'de ziyarete açılan komplekste, üçüncü etapta yer alan Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Üç ayrı salonda Adana'nın tarım, sanayi ve kent kültürüyle ilgili geçmişten günümüze malzeme ve ürünlerin geniş yer bulduğu üçüncü etap ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Yeni açılan bölümlerde ziyaretçiler, Çukurova'da yetişen pamuk, karpuz, ayçiçeği, narenciye, karakılçık buğdayı, şeker kamışı gibi ürünlerin canlandırılmasından geçmiş yıllardan günümüze elbiseler de görebiliyor.

Müze kompleksinde, Adana'nın önemli yapılarına ait maketler, kentin eğitim tarihi, ticaret kültürü, çarşıları, çeşitli meslek grupları canlandırmaları da yer alıyor.

- Türkiye'de 1, dünyada 5. sırada

Adana Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı, AA muhabirine, müze binasının da tarihi eser niteliğinde olduğunu anlattı.

Müze kompleksinin 61 bin metrekare alan üzerinde kurulduğuna dikkati çeken Yastı, "İçerisinde nadide ve çok zengin bir koleksiyon barındıran müze, büyüklük açısından Türkiye'de 1'inci, dünyada da 5. sırada. Ancak içinde bulundurduğu eser zenginliği, çeşitliliği ve bölümlerinin birbirinden çok farklı olması açısından da çok önemli. Endüstriyel kültürel mirasın müzeye dönüştürülmüş haliyle de ayrı özellik taşıyor." dedi.

Yastı, müzede kent tarihine dair önemli yapıların ve çarşıların sergilendiği bölümün de bulunduğunu belirtti.

- "Adana'nın biyolojik çeşitliliğini vurguluyoruz"

Adana'nın Milli Mücadele dönemindeki olaylarını ve kahramanlıklarını anlatan bölümün de Kent Müzesi'nde yer aldığını aktaran Yastı, şöyle konuştu:

"Adana'nın kent kimliğini öne çıkartan çok önemli yapıların maketleri ve onları destekleyen, tamamlayan eserlerimiz sergileniyor. Tabii Adana'nın biyolojik çeşitliliğini de vurguluyoruz ve çocukların da ilgisini çekecek çok güzel bir panoramik Adana Çarşısı'nı canlandıran güzel bir görselimiz var. Oradan çıkıyorsunuz Tarım Müzesi'ne gidiyorsunuz. Burada, Çukurova'nın bitki çeşitliliğinin en önemli unsurları pamuk, buğday, karakılçık buğdayı, narenciye, zeytin, karpuz gibi tarım ürünlerini anlatıyoruz. Aynı zamanda ilkel tarım aletlerinden başlayıp traktörlere doğru giden bir tarihi süreci de anlatıyoruz. Müzeyi gezerken hem vitrinde tarihi eserleri görüyorsunuz hem de Adana'nın kent ve tarım kültürüne, sanayisine ilişkin dijital görseller, belgeselleri izleyebiliyorsunuz. Burası Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çağdaş müzecilik anlayışı kapsamında Adana ve Türkiye için çok güzel bir müze kompleksi oldu. Bütün Adanalıları, hemşehrilerimizi ve Türkiye'deki herkesi müzeyi görmeye bekliyoruz."

- Tarım Müzesi'nde buğdaya özel bölüm

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asuman Kerkez de Tarım Müzesi içerisinde oluşturulan bir bölümde buğday haritası yaptıklarını ifade etti.

İlerleyen süreçte bölümü büyüteceklerinin aktaran Kerkez, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her bölgesinde kendine özel buğday çeşitleri var ve bunun kültürünü de taşıyorlar. Ben de ziyaretçiler şöyle karşıdan gelirken kendi memleketlerini, bölgelerini, buğdaylarını görsünler istedim. Şimdi bir küçük prototipini yaptık ama çok daha büyük bir çalışma da önümüzdeki günlerde yapacağız. Ziyaretçiler buraya geldiğinde aslında buğdayla bir tanışacak. Hayalim Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışır şekilde dünyada bizi temsil edecek büyük bir buğday ve bulgur müzesi. Çünkü eminim uluslararası arenada da bizi çok güzel tanıtacak. Türkiye'de ilk defa bir müze bünyesinde bu şekilde detaylı bir buğday bölümü açıldı. Çok daha büyüyecek. Bunun aslında Türkiye için büyük bir kazanım olduğuna inanıyorum."

- "Romanların içerisinde kendimi canlandırılmış olarak hissediyorum"

Müzeyi gezen edebiyat öğretmen Yasin Ali Arslantaş da Adana Müzesi'ni birçok kez gezdiğini söyledi.

Müze kompleksinde yeni açılan salonları çok beğendiğini dile getiren Arslantaş, "Türkiye'nin şu an en büyük müzesi olarak sunulması bizim ve Adana için çok önemli. Gezerken Atatürk'ün traktör üstündeki fotoğrafını gördüm. Burada aklıma Yaşar Kemal'in İnce Memed ve Teneke romanı ile Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde romanı geliyor. Bu müzeyi gezerken o romanların içerisinde kendimi canlandırılmış olarak hissediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Tarih öğretmeni Sonay Arslantaş da müzenin Adana için çok önemli bir kazanç olduğunu belirtti.

İlk işinin öğrencileriyle müzeyi gezmek olacağını aktaran Arslantaş, "Müze çok güzel. Çukurova zaten tarım bölgesi. Tarımın ön plana çıkarılması çok güzel olmuş. Hatta geç bile kalınmış. Mekan çok güzel. Tarihi dokuyu korumaları ve bu şekilde müzeye çevirmeleri çok güzel olmuş. Çok beğendim, Adana için çok güzel bir kazanç olmuş." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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