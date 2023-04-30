Feke'de MHP Seçmen İletişim Merkezi açıldı

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ADANA (AA) - Feke ilçesinde, MHP Seçmen İletişim Merkezi törenle açıldı.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Ulus Caddesi'ndeki merkezin açılışında, Cumhur İttifakı'na koşulsuz şartsız destek verdiğini belirtti.

Milletvekili adaylarının tanıtılmasının ardından merkezin açılışı yapıldı.

Açılışa, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Öztürk, milletvekilleri, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ve vatandaşlar katıldı.



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