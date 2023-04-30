Kozan'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin katıldığı ödüllü "Kitap Kurdu" yarışmasının yazılı sınavı yapıldı.

Bir okulda düzenlenen sınavda öğrencilere daha önce okumaları için belirlenen 5 kitaptan hazırlanmış 100 soru soruldu.

TÜGVA Kozan İlçe Temsilcisi Özgür Doğan, gazetecilere, etkinliklerle çocuklara kitap okumayı sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Derece yapan öğrencilerin aileleri ile Balkan turuna katılacağını ve para ödülü dağıtılacağını aktaran Doğan, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Sınav sonuçları 10 Haziran'da açıklanacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.