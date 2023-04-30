Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kıvrıklı Mahallesi'nde, İbrahim A. yönetimindeki 01 AOK 566, Halil O. idaresindeki 34 AAR 623 ve Bilal A. idaresindeki 34 CUP 437 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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