AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da vatandaşlara hitap etti:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu bayrağın gölgesi altında kardeşçe yaşamamızı istemiyorlar. Her gün 'kardeşlik, demokrasi' diyenlerin hayatlarında demokrasi yok." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı Çelik, Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhur İttifakı karşısında bir yapı ve oluşumun olduğunu belirten Çelik, bunların amacının Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek olduğunu dile getirdi.

Birilerinin büyüyen, gelişen ve ileriye giden Türkiye'yi istemediğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bu bayrağın gölgesi altında kardeşçe yaşamamızı istemiyorlar. Her gün 'kardeşlik, demokrasi' diyenlerin hayatlarında demokrasi yok. Dillerinden yeri geliyor terör örgütlerine söyleyemedikleri zehri Cumhurbaşkanı'mıza karşı akıtmaya kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı'mız sınırımızın yakınında terör devletçiği kurmaya kalkanlara, Türkiye'mizi, insanımızı, askerimizi, polisimizi, jandarmamızı hedef alanlara karşı 'sakın sınıra yaklaşmayın, bir gece ansızın gelebiliriz' dediğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu terör örgütleriyle mücadele etmek için tezkere çıkarmaya kalktığı zaman Mecliste tezkereye kim karşı çıktı? Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi, ikincisi HDP. HDP'nin niye karşı çıktığını biliyoruz. 'PKK'ya karşı operasyon yapılmasın, bu terör örgütleriyle mücadele edilmesin' diye karşı çıkıyor. Burada asıl mesele CHP'nin niye karşı çıktığıdır? CHP'nin, karşımızdaki ittifakın adayı bunların cevabını verdi mi? Tezkereye niye karşı çıktığını bu millete, memlekete Adanalı'ya, Kozanlı'ya izah etti mi?"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gazının ilk ateşini yaktığını hatırlatarak, "Bütün dünyadaki manşetleri izledik. Dünya bu haberi şöyle gördü; 'Çılgın Türkler durdurulamıyor. Erdoğan her gün yeni bir proje açıklıyor. Hiç kimse Erdoğan'ı durduramıyor. Türkiye'nin ve Erdoğan'ın büyük yürüyüşü devam ediyor. Yine Erdoğan bütün dünyayı şaşırttı.' Peki Türkiye'deki muhalefet ne dedi? 'Böyle bir gaz gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz. Acaba Putin'in hediyesi olabilir mi?' dedi. Peki bunu diyenler kim? Bir yıl boyunca masada adaylarını belli etmek için toplantı üstüne toplantı yapıp, bir yıl sonra 'Ya bu masa, kumar masasıymış' deyip, masadan kalkanlar."

Terör örgütlerinin her gün "Bizim amacımız Erdoğan'ın iktidardan gitmesidir" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıklarını ilan ettiğini belirten Çelik, bunlara karşı en güzel cevabı milletin vereceğini, vatandaşların 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı diyeceğini aktardı.

Savunma sanayisindeki gelişmeler ve diğer yatırımlara da değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Bunlar Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla Türkiye'nin evlatlarının, mühendisinin, işçisinin emeğiyle yapılmışken çıkmışlar, 'Amerika'dan şirket getireceğiz.' diyor Kılıçdaroğlu, 'Uzay projeleri yapacağız.' diyor. Bakın Kızılelma'yla F-16 kol uçuşu yapıyor. TEKNOFEST'te bu ülkenin gençleri geleceğe hazırlanıyor. Türkiye'yi karada, havada, denizde ve uzayda daha güçlü kılmaya hazırlanıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde ne oldu? Bakın denizde gücümüzü artıracak İHA ve SİHA gemimiz TCG Anadolu, denizlerimizde artık boy göstermeye başladı. Karada Altay Tankı testler için silahlı kuvvetlere teslim edildi. Havada İHA'sı SİHA'sı Kızılelması, milli savaş uçağımız. Bütün bunlar boy gösteriyor."

Yakın zamanda Ceyhan'da petrol çıktığını hatırlatan Çelik, geçmişte bu kuyuların içerisinde bir şey yok diye kapatıldığına dikkati çekti.

Çelik, "Bu kuyuları açıp da içinde petrol olduğu halde, içinde bir şey yokmuş diye kapatanlar kim? Bunların arkasındakiler, bunlara ses çıkarmayan siyasiler kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu Türkiye tablosunda, hiç kimse Türkiye'nin zenginliklerinin, imkan ve kabiliyetlerinin üzerine beton dökemez. Onların hepsi milletimizin hizmetine sunulur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı diyeceğiz"

Her sorunu yakından takip ettiklerini dile getiren Çelik, sorunların çözümü için uğraştıklarını anlattı.

Seçimlere kısa süre kaldığını ve her bir oyun önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bir oy, ülkenin kaderini değiştirir. Bir oy, Cumhurbaşkanı'mızın karşısında Türkiye'yi tehdit edenlere en güçlü cevabı verir. Bir oy, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, dirliğine destek anlamına gelir. Bir oy, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak demektir. 14'üne kadar durmayacağız, yorulmayacağız, her yere ulaşacağız. 14'ünde Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı diyeceğiz."

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