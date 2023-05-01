Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, 7 zanlının kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonlarda 28,31 gram eroin, 26,12 gram esrar, 43,96 gram sentetik uyuşturucu, 129 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler Kaan T, Selçuk A, İbrahim A, Hamza G, Mehmet Can T, Mahmut B. ile Halil İbrahim K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kaan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'sı tutuklandı.





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