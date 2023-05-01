TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Adana'da 1 Mayıs etkinliğinde konuştu:

ADANA (AA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "Yakışan neyse, arzumuz seçimden evvel bitirmek ama istediğimiz bir şey olmazsa bu meselenin içinde olmayız haberiniz olsun." dedi.



Atalay, Arif Nihat Asya Parkı'nda toplanan işçilerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Burada konuşan Atalay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede çalışmalar yürüttüklerini, paylaşmak, yardımlaşmak, kucaklaşmak ve acıları azaltmak için Adana'da alanda olduklarını söyledi.

Türkiye'de her gün 4 işçinin iş kazasında hayatını kaybettiğini belirten Atalay, bu rakamın dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu ifade etti.

Çocuk işçilerle ilgili yasal düzenlemeye de ihtiyaç olduğunu anlatan Atalay, seçimlere ilişkin şöyle konuştu:

"Bütün partilerin milletvekili listesini inceledim. Siz de incelediniz. Biz bu ülkede işçi, işsiz, emekli, küçük esnaf, bu ülkenin yüzde 70'iyiz. Meclis'e girecek 3 işçi, esnaf, emekli yok. Ne konuşuyoruz biz şimdi? Tulum giymemişse, çiftçilik yapmamışsa, Meclis'te ne anlatacak? Tulum yoksa, tulumun derdini anlatamaz. Yüzde 85 işveren, öbür meslek guruplarını sayıp da bir haksızlık yapmayım diye söylemiyorum. Sermaye ağırlıklı bir Meclis. Dün de öyleydi, ondan evvel öyleydi. Bunu değiştirmediğiniz müddetçe bu problemleri çözemeyiz. Bugün bununla ilgili milletvekili olacak durumum yok. İşveren olacak durumum yok. Türkiye'nin bütün alanlarından, bu Meclis'e işçi kökenli milletvekili sokmazsak sıkıntıları büyütmeye devam ederler."

- Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü

Ergün Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili yarın görüşme yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Yarın görüşsünler. Tekliflerini bir getirsinler. Buradaki kamu koordinasyon kurulu beraber müzakere edelim. Şube başkanlarımıza soralım. Yakışan neyse, arzumuz seçimden evvel bitirmek ama istediğimiz bir şey olmazsa bu meselenin içinde olmayız haberiniz olsun. TÜRK-İŞ, Türkiye'nin, mazlumun, haklının, işçinin, emekçinin yanında olmaya devam etmek mecburiyetinde. Türkiye yoksa, TÜRK-İŞ de yok, A partisi de B partisi de yok. Onun için önceliğimiz Türkiye. İstediğiniz partiye oy verin ama Türkiye'den yana olmak durumundayız."

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