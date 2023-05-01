Adana, Mersin ve Hatay'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Adana'daki kutlama programı kapsamında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda toplanan çeşitli sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ellerinde bayrak ve dövizlerle Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş güzergahında çok sayıda polis güvenlik önlemi alındı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Adana Şubesi Başkanı Tonguç Özkan, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşma yaptı.

- Mersin

Mersin'deki kutlama programları kapsamında, Yenişehir ilçesi Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde bayraklar ve dövizlerle slogan atarak Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Polis, grubun ilerleyişi sırasında güvenlik önlemi aldı.

Alanda yapılan konuşmaların ardından işçiler halay çekti. Programa bazı milletvekilleri, belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte, Genel-İş Sendikası aleyhinde döviz taşıyan iki kadın ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası'nın bazı üyeleri arasında tartışma yaşandı. Bazı tarafların da dahil olup dövizi yırtmasıyla kavgaya dönüşen olay, alandakiler ve polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

- Hatay

Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Defne ilçesi Uğur Mumcu Alanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde döviz ve pankartlarla slogan atarak, Şükrü Güçlü Bulvarı'na kadar yürüdü.

Etkinlik öncesi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde vefat edenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar halay çekerek marşlar söyledi.​​​​​​​

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