Adana'da uyuşturucu ele geçirilen cipteki şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da bir cipte 9 kilogram sentetik uyuşturucu ve 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir cipi şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ve 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Polis, sürücü Ö.F. ve yanındaki M.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklandı, Ö.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.