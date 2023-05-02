Adana'da 28 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da, 15 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 milyon 550 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 566 bin doldurulmuş sigara, 8 bin 780 paket sigara, 1150 elektronik sigara ve 345 elektronik sigara kiti ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-30 Nisan'da kent merkezinde çeşitli kaçakçılık operasyonları düzenledi.



Operasyonlarda 28 milyon 550 bin makaron, 566 bin doldurulmuş sigara, 8 bin 780 paket sigara, 1150 elektronik sigara ve 345 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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